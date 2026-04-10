誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？あなたなら、話しますか？それとも話しませんか？第9話言えない理由【ユキナの気持ち】【編集部コメント】そうなのです！ユキナさんとマサ