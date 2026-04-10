水を節約し災害時にも活用できる水循環型洗濯機が吉岡町の道の駅に設置され、１１日から実証実験が始まります。 吉岡町にある道の駅よしおか温泉に設置されたのは水循環型洗濯機を搭載したランドリーコンテナです。 この洗濯機はろ過装置と水のタンクが備えられていて水を循環・浄化して再利用するため、上下水道や洗剤がなくても繰り返し洗濯が可能で、災害によって断水が発生した時でも水を節約して洗濯ができる次世代