福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 春の北海道物産大会「博多阪急15周年」と「春の北海道物産大会15回目」から、「15」にちなんだ1.5倍盛りグルメや「いちご（15）」スイーツが集まる。海鮮弁当や和牛弁当、数量限定の1501円弁当（午前10時から販売）、1701円弁当（午後5時から販売）もある。日時:4月13日(月)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後