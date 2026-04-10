ＪＲ西日本からゴールデンウイーク期間中の新幹線の予約状況が発表されました。期間の後半に混雑のピークを迎える見通しです。 ＪＲ西日本によりますと、４月２４日から５月６日までの山陽新幹線の指定席の予約状況は全体で約８９万９千席と去年より１５％増加しています。 特に混雑が予想されているのは、下りが５月２日、上りが５月５日で、予約率は９日まででともに２割程度だということです。 また、