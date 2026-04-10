塩田知事は、1週間の日程でアメリカのヒューストンを訪問し、県の特産品などをPRしています。塩田知事は9日から、県の特産品の販路拡大や誘客の促進を目的に、アメリカのヒューストンを訪れています。ヒューストンでは、日系の企業が進出し始めていて、日本の食材の市場が拡大しています。塩田知事は、現地のスーパーマーケットや和牛を取り扱う日系の貿易会社などを訪問し、意見交換を