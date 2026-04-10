ウォルト・ディズニー・ジャパンは、IUとビョン・ウソクＷ主演の韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』をディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を開始した（全12話／毎週金・土１話ずつ配信）。IUとビョン・ウソクＷ主演の韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』がディズニープラスのコンテンツブランド「スター」にて独占配信を開始（全12話／毎週金・土１話ずつ配信）。ロイヤルカップルポスターの第二