日本テレビは10日、25日にスタートする新報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)の制作記者会見を開催。取材プロセスを通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型ニュース番組で、メインキャスターには3月にNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー、日テレ森圭介アナウンサーが就任することが決定した。『追跡取材 newsLOG』のメインキャスターに就任する森圭介アナ、和久田麻由子アナ(左から)○番組コンセプトは、「