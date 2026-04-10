ABEMAオリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が12日(13:00〜)に配信される。『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』○前代未聞の検証企画ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。その中で、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が配信される。『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組