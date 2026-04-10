ロレックスを検討する際、まず気になるのが「どの価格帯から始めるべきか」という点だ。中古市場に目を向けると、80万円台からでも選択肢は広がり、モデルごとの個性や役割の違いも見えてくる。 今回はエアキング、エクスプローラー、エクスプローラーIIの3本をピックアップ。入門として選びやすいモデルから、より存在感のある一本まで、価格帯と特徴のバランスでロレックスを紹介する。今週の「手が届くロレックス」ロレックス