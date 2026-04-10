◇プロ野球 パ・リーグ 西武ーロッテ(10日、県営大宮)ロッテの寺地隆成選手が2打席連続でタイムリーを放ちました。5日に行われたソフトバンク戦の1回裏でポランコ選手が放って以降、なかなかタイムリーが出ていなかったロッテ。それでも2回には1アウト2塁の好機を生かし、寺地選手が先制タイムリーを放ちました。この打席では2球で追い込まれるもファウルを続ける10球の粘り。11球目をとらえ、チームにとって38イニングぶりのタイ