宮崎県の養豚場で豚熱の感染が確認されたことを受け、新潟県が情報共有を行いました。 宮崎県の養豚場で、全国で今年度初めて感染が確認された豚熱。 4月10日、この農場で飼育されていた約5500頭の豚の殺処分が始まりました。 この宮崎県での豚熱の感染確認を受け、県は10日、関係部局を集めて会議を開催。発生状況の確認や防疫体制の確認を行いました。 【県畜産課阿部渉 課長】 「感染した肉が出回るようなことはないし、