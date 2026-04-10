『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ホルスタインを『黒毛和牛』と販売」についてお伝えします。◇◇◇水迫畜産・水迫栄治社長「心から深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございません」違う種類の牛肉に「黒毛和牛」と表示するなどしていた問題で、鹿児島県指宿市の水迫畜産が10日、会見を行いました。水迫畜産・水迫栄治社長「意図したものではなかったが、消費者の命と健康に関係する食品を扱う事業者とし