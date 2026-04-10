今年で、文豪・夏目漱石が熊本を訪れてから130年です。 来週月曜日に開かれるセレモニーの準備が、着々と進んでいます。 熊本大学の演劇部は、セレモニーで漱石が熊本での体験をもとに書いたとされる熊本3部作をテーマに劇を披露します。 3部作は『二百十日』『草枕』『三四郎』です。 漱石は、1896年4月13日に、愛媛から熊本大学の前身、第五高等学校に英語教師として赴任しました。 今年でそれから130年