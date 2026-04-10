毎日、約70トンの家庭ごみや一般廃棄物が集まる新潟県新発田市のごみ焼却施設。ここにも原油価格高騰のしわ寄せがきています。 【新発田広域クリーンセンター肥田野正信 場長】 「うちの施設は全部で3つ焼却炉がある。朝、ゴミを入れてから重油を使ってバーナーでたいて火をつけて焼却する」 この施設では。3つの焼却炉の点火の際にそれぞれ100リットル、合わせて300リットルの重油が毎朝必要になる