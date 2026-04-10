キレのあるパラパラダンスやプロレスラー、長州力さんの「キレてないですよ」の決めぜりふで知られる、ものまねタレント、長州小力さん。2006年には「キレてないですよ。」をタイトルとした著書も出版しました。現在はイベント出演などの活動を続けている中で、今回の事態は発覚しました。9日午前11時15分ごろ、東京・中野の区役所近くの交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視して左折し、警察官に呼び止められました。そして、警