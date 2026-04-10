ダイキン工業は4月6日、「夏前のエアコン試運転の実施方法等に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年2月16日〜2月17日、全国の20代〜60代の男女3,000人を対象に行われた。○エアコン試運転認知者は約7割も、経験者は約4割今回の調査では、全体の約7割がエアコン試運転を知っていると回答したものの、試運転経験者は全体の約4割にとどまり、エアコン試運転を知っていても未経験の人は全体の約3割を占める結果となった。エアコ