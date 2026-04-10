フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、フジテレビ系「LiveNewsイット！」キャスター時代の不適切言動について釈明した。フジによると、青井は一昨年5月ごろ、リハーサル中にフリップの演出をうまくできなかったスタッフを叱責。同年10月には、速報ニュースの対応を巡り、付けていたピンマイクをキャスター台の上にある箱に強く放り投げ、社員やスタ