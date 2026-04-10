6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの2度目のテーマカフェ『BOYNEXTDOOR CAFE 〜Sweet Lemonade〜』が、東京、大阪、愛知の3都市で同時オープンした。【写真】ピクニック気分でドキドキ！テーマカフェの模様『BOYNEXTDOOR CAFE 〜Sweet Lemonade〜』は、春の始まりとともに訪れる「恋の予感」をテーマに、甘くさわやかでフレッシュな恋を表現されたカフェになっている。BOYNEXTDOORのメンバーが選んだフード・デザートメニュー