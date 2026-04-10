春の訪れを知らせる魚として親しまれる旬の初ガツオに、鮮やかなピンク色で輝くマダイ。活気が満ちあふれていたのは、新宿の小田急百貨店で10日からスタートした「春の魚河岸まつり」。お買い得価格で提供される新鮮な魚介類のオンパレードに、多くの買い物客は目を輝かせていました。買い物客からは、「普段は自分がカツオのタタキ好きじゃないので買わないんですけど、手に取ってもいいかなっていう金額だったので、さっと」「お