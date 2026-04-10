フリーアナウンサーの谷尻萌（27）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、自分で着付けたという着物姿を公開した。「自分で着物を着られるようになってきたので着物を着て茶道のお稽古に行ってきたよ着物は洗濯機でも洗えるお手頃なものです」と春らしい淡い緑色の着物姿でほほ笑むショットを投稿。「裾が濡れない穏やかな日はできるだけ着物を着ていきたいなぁその方が着付けの上達も早そうだし課題が沢山ある