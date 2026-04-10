カンロは4月14日、「ぷちむにょるグミ」(205円)を全国のファミリーマートで発売する。「ぷちむにょるグミ」(205円)同商品は、"むにょむにょ"としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」を、より食べやすいサイズに小粒化したもの。小さくしつつもバウンド食感を維持するためサイズ感にこだわり調整を重ねたという。さらに、オレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味の3種のアソートに変更。フレーバーは、1粒ずつ