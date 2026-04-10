２０２０年のミス東大で、東大大学院在学中のタレント神谷明采が１０日、実業家ひろゆき氏のＸ投稿に反応した。ひろゆき氏が「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく」と切り出し、「その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね」と指摘した。「東大生は、その時間を勉強に費やしてるんだ