満開の花に花粉をつけてまわる小泉さん＝９日、伊勢原市神戸神奈川県内有数のナシの産地である伊勢原市では、桜に代わってナシの白い花が見ごろを迎え、市内３８戸のナシ農家が授粉作業のピークを迎えている。同市神戸で父親の代から半世紀にわたるナシ園を営む小泉和明さん（６０）は「豊水」をはじめ８種類ほどを栽培。約６０本の木から毎年約２万個を生産する。今年は３月末に気温が上がった影響もあり、例年よりも数日早