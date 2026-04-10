名古屋の市バスで、運行記録などが改ざんされていた問題で、関係した複数の職員が訓戒処分となりました。 【写真を見る】名古屋の市バス “運行記録改ざん問題”で複数職員を訓戒処分 運転手の休息時間を国基準におさめるため… 役職や人数は非公表【独自】 この問題は、名古屋市交通局が市バス運転手の休息時間が国の基準内になっているとみせかけるため、運行記録などを改ざんしていたものです。 CBCの取材をきっかけに、交通