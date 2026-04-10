愛知県一宮市に住む70代の男性が、うその投資話を持ちかけられ、約3億2000万円相当の暗号資産をだまし取られました。 【写真を見る】ウソの投資話で約3億2000万円相当の暗号資産だまし取られる「個人情報をばらまく」と脅され詐欺だと気づく 愛知 警察によりますと、一宮市に住む無職の70代の男性は去年5月ごろ、インターネットで人工知能が投資先を決めるいわゆるAI投資に関する広告にアクセスしたところ、イギリスの投資