【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月3日(金)〜5日(日)の3日間、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が開催された。2回目の開催となった今回は、3日間で約9万人を動員、計34組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩った。『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaという、「音楽の街」横浜を代表する３会場と臨港パークを使い、ア