桜舞う東新宿で激アツ「銀牙」ナイト！ 2026年4月4日（土）。 東京東新宿で、この上ないライブイベントが開催されるというので駆けつけてみた。会場は「真昼の月 夜の太陽」というライブハウス。 そぼ降る雨の中、明治通りを北上する。と… ライブハウス「真昼の月 夜の太陽」 ありました！「宮内タカユキLIVE2026 -Run＆Run！あれから40年…-」 そう、「アニメ