人気漫画「僕のヒーローアカデミア」の原画展が、九州で初めて、4月11日から福岡市で開催されます。2014年から週刊少年ジャンプで連載された「僕のヒーローアカデミア」の完結を記念して、10年の歩みを振り返るものです。会場では、およそ500枚の原画や新たに描き下ろされた19点のイラスト、堀越耕平さん自身による制作秘話や作品解説のほか、先生が描いた”ラクガキ”も見ることができます。■集英社・内