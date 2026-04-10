世界各国／地域の編集部が選ぶローリングストーン誌の「Future 25」。日本版が独自にピックアップした2026年の"日本代表"の一人、Meg Bonusのインタビューをお届けする。2005年⽣まれの現在20歳、作詞・作曲・プロデュースのすべてを⾃ら⼿掛ける野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonus。国内外の良質な⾳楽を貪欲に吸収し、⾳楽をアートとして捉える独⾃の審美眼でアウトプットされた楽曲