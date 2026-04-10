ウクライナ大統領府長官、ロシアとの和平合意に近づいている＝ブルームバーグ ウクライナのブダノフ大統領府長官は、ロシアとの和平合意に向け進展が見られるとの認識を示し、戦争の終結まで長くはかからない可能性があると述べた。 ブダノフ氏はブルームバーグとの4日のインタビューで、協議が決着に向けて進んでいるとの楽観的な見方を示し、ロシア側は「皆、この戦争を終わらせる必要