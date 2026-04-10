ドル指数は小幅上昇から低下に転じる＝ロンドン為替 ドル指数は小幅上昇から一時低下に転じた。東京午前の９８．８４８を安値にロンドン序盤には９９．００７まで上昇している。11日の米国とイランの和平協議を控えるなかで、NY原油先物は一時100ドル台に乗せるなど買われている。また、このあと日本時間午後9時30分には３月米消費者物価指数が発表される。市場は前年比+3.4％と2月の+2.4％から伸びがジャンプアップすると見