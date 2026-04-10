◆パ・リーグ西武―ロッテ（１０日・県営大宮）西武に３７打席ぶりの安打が生まれた。１点を追う３回、「９番・二塁」で今季初スタメンとなった仲田慶介内野手が左中間への三塁打を放ち出塁。チームにとっては今季初の三塁打で、仲田にとっては今季初打席初安打となった。前日９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、初回先頭の桑原の左前安打以降快音が響かず、１安打完封負けを喫していた。