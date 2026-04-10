関東では帰宅時間帯のいま、雨風ともにピークを迎えていて注意が必要です。南風が強まり、広い範囲で春の嵐となった日本列島。被害も相次ぎました。東京・府中市の道路をふさぐように倒れた大木。長崎では、空き店舗の周りに組まれていた高さ5メートル、幅20メートルの足場が電線に倒れかかりました。ケガ人や停電などの影響はなかったということです。