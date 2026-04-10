熱気に包まれているのは、タイで毎年4月に行われる恒例行事「徴兵検査」の会場です。兵役に就くことになるかどうかは運任せ。募集人数に達しなければ、くじ引きで選ばれます。赤い紙を引けば最長で2年間の軍隊生活。一方、黒だと兵役免除です。過去には赤を引いた瞬間にひざから崩れ落ちたり、失神したりする人が出ることもありましたが、今回、赤を引いた男性は…。記者：赤ですので徴兵が決まりました。本人は笑顔ですかね。さら