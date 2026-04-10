外務省がまとめた「外交青書」の中で中国に対する表記が「最も重要な二国間関係の一つ」から「重要な隣国」となったことについて、中国外務省は10日、日本側の対応を批判しました。日本の外交方針などをまとめた2026年版「外交青書」は10日、閣議で報告されましたが、日中関係について「重要な隣国であり、様々な懸念と課題があるからこそ意思疎通を継続する」としています。これまでにあった「最も重要なニ国間関係の一つ」という