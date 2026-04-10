3月28日、新潟市南区で住宅1棟を焼く火事がありました。この火事で焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかっていましたがその後の捜査で4月10日、遺体は火元の家に住む男性（69）とその母親（100）と判明しました。2人の死因は焼死ということです。火事があったのは新潟市南区鷲ノ木新田の一般住宅です。警察と消防によりますと3月28日午前5時ごろ、この家に住む男性（69）から「火事です」と消防に通報がありました。消防車10台が