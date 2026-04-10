今年2月に投開票が行われた衆議院選挙について、岡山県の年代別の投票率では、20歳から24歳が最も低く31.54%だったことが分かりました。 岡山県選挙管理委員会は、今年2月の衆院選で、県内の4つの市区町村からそれぞれ1か所の投票所を抽出し年代別の投票率を調査しました。 それによりますと、最も低かったのは20歳から24歳で31.54%。次いで、19歳が34.59%と低く、県の選管は、理由の1つとして、県内に住民票を残したまま進学な