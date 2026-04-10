2026年4月9日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。新幹線の自由席の乗り方について紹介した。 （関連：【画像あり】「みんなつまづく」スーツが解説する新幹線の乗車券の買い方） まずは券売機へ。スーツはボタンを押す手順を解説し、「みんなつまづく」という乗車券の選び方を解説。新幹線に乗る際は、乗車券と特急券の2枚が必要だと説明し、今回は東京から静岡までの乗車券を購入