岡山市内など多くの小学校で、きょう（10日）入学式が行われました。このうち岡山市北区の朝日塾小学校でも新1年生が式典に臨みました。 【写真を見る】多くの小学校で入学式ぴかぴかの制服に身を包んで入場「すべり台したり、遊びたい」【岡山】 ぴかぴかの制服に身を包んで小学校に入学した50人の新1年生たちです。少し緊張した顔を見せたり、笑顔で保護者に手を振ったりと愛らしい表情を見せながら体育館に入場しました。