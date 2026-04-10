5月23日よりシアター・イメージフォーラムほかで全国公開されるフランス映画『イート・ザ・ナイト』の本予告が公開された。 参考：オンラインRPGの終焉と若者たちの破滅を描く仏映画『イート・ザ・ナイト』5月23日公開 第77回カンヌ国際映画祭監督週間に選出された本作は、フランスの若き作家デュオ、キャロリーヌ・ポギとジョナタン・ビネルによる長編作品。オンラインゲーム