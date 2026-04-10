事業者が納付する消費税の引き落としが今月末に迫る中で、期限内の納付を呼びかける啓発活動がきょう（10日）岡山市で行われました。 【写真を見る】4月10日は「納貯の日」期限内の確実な納付を呼びかける啓発活動【岡山】 「納貯の日です。良かったらどうぞ」 きょう、4月10日は「納貯の日」です。事業者が納付する消費税などの引き落としが4月末であることから毎年、この時期に全国で啓発活動が行われています。JR岡山駅前