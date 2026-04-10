地域の森林を守りたいと、JR貨物が岡山県備前市を訪れ協定を結びました。 【写真を見る】JR貨物が備前市と森林保全活動で協定八塔寺地域で社員が植栽など全国で2例目【岡山】 JR貨物が協定を結んだのは、備前市三国地区財産区です。今後5年間、備前市内で森林の保全活動に取り組むもので、三国地区財産区が保有する備前市の八塔寺地域の土地で、JR貨物グループの社員らが植栽などを行う予定です。 貨物鉄道は、二酸化