東北芸術工科大学の入学式がきょう山形市で行われ、希望を胸に抱いた学生たちが４年間の学生生活をスタートさせました。 【写真を見る】"アーティストの卵" たちの目標は？ 東北芸術工科大学の入学式希望を胸に学生生活スタート！（山形） 東北芸術工科大学には今年、全国から７０２人の学生が入学しました。開学３５年目となる今年は芸術大学としては国内初となる、食の分野を深く掘り下げる「食文化デザ