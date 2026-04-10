幼稚園でも新しい生活が始まりました。 【写真を見る】幼稚園でも新生活スタート！ 健やかな成長を願い絵本プレゼント（山形・庄内町） 山形県庄内町では入園式が行われ、子どもたちの健やかな成長を願い町から絵本がプレゼントされました。 庄内町の余目第三幼稚園ではきょう入園式が行われ、新しい園服に身を包んだ１３人が新た生活をスタートさせました。 余目第三幼稚園清川歩園長「今日新しく入園したお