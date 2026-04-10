緑黄色社会の最新曲「章」のMVが4月10日21時にプレミア公開される。 ■MVは、ペイントされた無数の本に囲まれた空間を舞台に展開 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「章」は、現在放送中の日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。 大人になるほど、“自分以外の何か”の