全国に展開する星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、70歳以上の人限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」を、2026年4月8日に発売した。2022年に100組限定で開始した本プロジェクトは、毎年の完売を受け、5年目となる本年は800組まで販売数を拡大。これまでのユーザーの利用状況や要望をもとに、サービス内容と受け入れ体制の拡充を段階的に進めてきた。新たに加わる4つの開業・リニューアル施設を含め、全国の