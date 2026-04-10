○ＧＭＯインタ [東証Ｐ] 3000万株の公募増資とオーバーアロットメントによる上限1372万5000株の売り出しを実施するほか、ＧＭＯインターネットグループ による6150万株の株式売り出しを行う。発行価格は4月20日から23日までの期間に決定される。 [2026年4月10日] 株探ニュース