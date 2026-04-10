10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円高の5万7070円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては145.89円高。出来高は2261枚となっている。 TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57070