トラックから降りてきたのは44頭の子牛たち。鹿屋市の牧場で入牧式が行われ、子牛の新しい生活が始まりました。鹿屋市の鳴之尾牧場に仲間入りしたのは、生後7か月から12か月の子牛44頭です。鳴之尾牧場では、毎年春と秋に子牛を酪農家から預かっています。10日仲間入りした44頭は環境に慣らすため、2か月間は牛舎の中で過ごし、その後、広大な牧場に放たれます。広大な敷地と急な坂道の中で育てることで、出産できる強い体に鍛