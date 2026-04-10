中国発の人工知能（AI）大規模言語モデルのディープシーク（DeepSeek）では4月8日、重要なアップデートとして、入力欄の上部分で選択できる「高速モード」と「プロモード」を追加したことが発表されました。高速モードは日常的な会話に適しており、素早い対応が可能で、かつ画像やファイル中の文字認識が可能です。プロモードは複雑な問題への対応に適しています。DeepSeekが公式サイトに特定の用途向けに異なるモードを導入するの